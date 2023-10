PERFECT DAYS Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon PERFECT DAYS Centre d’art et de Culture Meudon, 12 novembre 2023, Meudon. PERFECT DAYS Dimanche 12 novembre, 14h30 Centre d’art et de Culture Hirayama travaille à l’entretien des toilettes publiques de Tokyo. Il s’épanouit dans une vie simple et un quotidien très structuré. Il a une passion pour la musique, les livres, et les arbres qu’il aime photographier. Son passé va ressurgir au gré de rencontres inattendues. Une réflexion émouvante, poétique, sur la recherche de la beauté dans le quotidien.

Prix d’interprétation masculine / Cannes 2023 AVANT-PREMIÈRE

Dans le cadre de la 8e journée art et essai du cinéma européen. DIMANCHE 12 – 14H30

Centre d’art et de culture VOST Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-12T14:30:00+01:00 – 2023-11-12T16:30:00+01:00

Détails Catégories d'Évènement: Hauts-de-Seine, Meudon

