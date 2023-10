LE RAVISSEMENT Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon LE RAVISSEMENT Centre d’art et de Culture Meudon, 11 novembre 2023, Meudon. LE RAVISSEMENT Samedi 11 novembre, 20h30 Centre d’art et de Culture Comment la vie de Lydia, sage-femme très investie dans son travail, a-t-elle déraillé ? Est-ce sa rupture amoureuse, la grossesse de sa meilleure amie Salomé, ou la rencontre de Milos, un possible nouvel amour ? Lydia s’enferme dans une spirale de mensonges et leur vie à tous bascule… Précédé du court métrage À QUI LE TOUR ? de Gabriel Kaluszynski et Geoffrey Sauveaux – 2’23 – Programmé par Meudon 7e art. SAMEDI 11 – 20H30

Centre d'art et de culture
15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon

Catégories d'Évènement: Hauts-de-Seine, Meudon

Centre d'art et de Culture
15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon

