INVINCIBLE ÉTÉ Centre d'art et de Culture Meudon

Meudon INVINCIBLE ÉTÉ Centre d’art et de Culture Meudon, 11 novembre 2023, Meudon. INVINCIBLE ÉTÉ Samedi 11 novembre, 17h00 Centre d’art et de Culture Imaginez une mauvaise nouvelle. Le genre de nouvelle qui remet tout en cause. C’est ce qui est arrivé à Olivier Goy un matin de décembre 2020. En une phrase, le diagnostic tombe : il ne lui reste probablement plus que trois ans à vivre et aucun traitement. Mais Olivier a décidé d’ignorer ce compte à rebours. Il compte bien vivre à fond et profiter de chaque seconde. MOIS DU DOCUMENTAIRE SAMEDI 11 – 17H

