Les chorégraphies de Fabio Crestale s’appuient sur une recherche musicale et une rythmique destinées à stimuler la créativité et le dépassement de soi. Out door # Our revolution # évoque le thème de la diversité décliné dans les différents pans de la vie : relations sociales, politique, croyances religieuses, expression de soi… Sur scène, les danseurs endossent un masque représentant la figure mythologique de la licorne, animal légendaire, sacré, intouchable dont la corne a le pouvoir de neutraliser le venin. Ce masque n’est autre qu’un refuge dans lequel se terrent les danseurs pour éviter les règles établies par la société. Danser pour communiquer, conjurer les impasses criantes de notre société et repenser l’avenir de notre bien commun. RÉSERVATIONS billetterie.meudon.fr

0149666890 ou 0141146550 Chorégraphie Fabio Crestale | Assistant Maria Pia Di Mauro et Rafael Molina | Danseurs Lisa Deckert, Dario Rigaglia, Alexandra Faget, Adrien Lichnewsky, Steven Bruneau et Coline Fayolle. Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France [{« link »: « https://billetterie.meudon.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Catégories d'Évènement: Hauts-de-Seine, Meudon

