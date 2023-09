Être au monde | Vernissage Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon Être au monde | Vernissage Centre d’art et de Culture Meudon, 9 novembre 2023, Meudon. Être au monde | Vernissage Jeudi 9 novembre, 19h00 Centre d’art et de Culture Entrée libre L’exposition rassemble une soixantaine d’œuvres de l’artiste. Des dessins et esquisses font écho aux sculptures. « Être au monde » met en scène des personnages vivants, fragiles, animés et bousculés par la vie comme chacun d’entre nous. Résolument figuratif, le travail de l’artiste explore inlassablement le sujet humain. Les modelés de ses personnages sont spontanés, les mouvements sont suspendus, les visages sont détaillés. Ils expriment tour à tour la curiosité, l’étonnement, l’humilité, la peur, la confiance. Les émotions sont mises à nu. Après avoir beaucoup dessiné dès sa jeunesse, Marielle découvre la sculpture il y a une vingtaine d’années. La création est pour elle une expression nécessaire. Elle est également investie dans plusieurs associations à vocation artistique, visant le partage ou la transmission. Exposition du mercredi 18 octobre au dimanche 7 janvier

Entrée libre

Du mardi au vendredi 15h-19h | samedi 14h30-18h30

Centre d’art et de culture Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-09T19:00:00+01:00 – 2023-11-09T21:00:00+01:00

