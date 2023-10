TOUTE LA BEAUTÉ ET LE SANG VERSÉ Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Nan Goldin a révolutionné l’art de la photographie. Immense artiste, Nan Goldin est aussi une activiste infatigable, qui, depuis des années, se bat contre la famille Sackler, responsable de la crise des opiacés aux États Unis et dans le monde.

Lion d’or / Mostra de Venise 2022 SAMEDI 4 – 16H30

