Meudon LE RÈGNE ANIMAL Centre d’art et de Culture Meudon, 2 novembre 2023, Meudon. LE RÈGNE ANIMAL 2 – 5 novembre Centre d’art et de Culture Dans un monde en proie à une vague de mutations qui transforment peu à peu certains humains en animaux, François fait tout pour sauver sa femme, touchée par ce phénomène mystérieux. Alors que la région se peuple de créatures d’un nouveau genre, il embarque Émile, leur fils de 16 ans, dans une quête qui bouleversera à jamais leur existence. Précédé du court métrage LA CHRYSALIDE ET LE PAPILLON de Georges Méliès – 2’01 – Avec Meudon 7e art. JEUDI 2 – 20H

VENDREDI 3 – 16H30

DIMANCHE 5 – 14H30

Centre d'art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-02T20:00:00+01:00 – 2023-11-02T22:10:00+01:00

2023-11-05T14:30:00+01:00 – 2023-11-05T16:40:00+01:00

