LE CIEL ROUGE Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon LE CIEL ROUGE Centre d’art et de Culture Meudon, 29 octobre 2023, Meudon. LE CIEL ROUGE Dimanche 29 octobre, 14h30 Centre d’art et de Culture Une maison de vacances au bord de la mer Baltique. Les journées sont chaudes et il n’a pas plu depuis des semaines. Quatre jeunes gens se réunissent. Les forêts desséchées qui les entourent commencent à s’enflammer, tout comme leurs émotions. RATTRAPAGE DU CINÉPHILE

DIMANCHE 29 – 14H30

Centre d’art et de culture VOST Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-29T14:30:00+01:00 – 2023-10-29T16:10:00+01:00

2023-10-29T14:30:00+01:00 – 2023-10-29T16:10:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Centre d'art et de Culture Adresse 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Ville Meudon Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville Centre d'art et de Culture Meudon latitude longitude 48.814028;2.235906

Centre d'art et de Culture Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/