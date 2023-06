L’heure des assassins Centre d’art et de Culture Meudon Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Après le succès du Cercle de Whitechapel et des Voyageurs du crime, Julien Lefebvre récidive avec le 3e opus de sa trilogie. Cette nouvelle comédie policière riche en rebondissements nous transporte au début du XXe siècle dans l’univers feutré d’un célèbre théâtre londonien.

En 1909, au coeur de Londres, la bonne société se presse au théâtre Somerset pour la traditionnelle soirée du Nouvel An. Alors que la cloche retentit pour annoncer le début du spectacle, Somerset, le patron des lieux, est retrouvé mort sur le balcon. Rires, peur et enquête vont se mêler jusqu’à ce que Big Ben sonne au loin l’heure des assassins… RÉSERVATIONS billetterie.meudon.fr

0149666890 ou 0141146550 Mise en scène Elie Rapp et Ludovic Laroche

Costumes Axel Boursier

Musique Hervé Devolder

Création lumière Dan Imbert

Création visuelle Sébastien Mizermont

Avec Stéphanie Bassibey, Pierre-Arnaud Juin, Ludovic Laroche, Ninon Lavalou, Jérôme Paquatte, Nicolas Saint-Georges.

