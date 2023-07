34e Festival du court métrage d’humour de Meudon Centre d’art et de culture Meudon, 4 octobre 2023, Meudon.

34e Festival du court métrage d’humour de Meudon 4 octobre – 3 novembre Centre d’art et de culture Une séance : 6 euros

Compétition officielle

Durée du programme : 2h20

Proposé en deux parties avec un entracte.

Quatorze comédies aux univers variés ont été choisies par le comité de sélection du festival. Au public et aux jurys d’apprécier et de décerner les prix tant convoités par les réalisateurs !

Courts de cœur ! #1

8 courts métrages – durée du programme : 1h46

Courts de cœur ! #2

8 courts métrages – durée du programme : 1h26

Seize courts métrages, véritables coups de cœur, sont répartis dans ces deux panoramas. Au programme, des comédies sentimentales, aigres-douces, poétiques, décalées, loufoques, cyniques et plus encore ! Ce sont des films qui touchent, bousculent et réjouissent. À découvrir absolument !

Exposition de photographies

Dans la salle d’exposition du Centre d’art et de culture, les photographies de Jean-Michel Sicot offrent des souvenirs réjouissants de l’édition précédente du festival.

La petite boutique du festival

Des articles à l’effigie du festival (stylos, sacs, affiches, mugs, DVD…) sont en vente dans le hall du Centre d’art et de culture.

Restauration au café festival

Sandwichs, friandises et boissons vous sont proposés pour vous permettre de profiter des séances sans vous soucier de votre estomac !

Séances scolaires

Des séances adaptées au public scolaire de la maternelle au lycée.

Programmation et inscription sur festivalmeudon.org

Chaque projection est précédée d’une présentation afin d’offrir aux élèves un éclairage sur les films et proposer une vertu également pédagogique à cette sortie.

Billetterie

> En ligne, à partir du 15 septembre sur festivalmeudon.org

> Sur place, pendant le festival. Ouverture des caisses 30 minutes avant le début des séances.

