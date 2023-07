COUP DE CŒUR SURPRISE DES CINÉMAS ART ET ESSAI Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon COUP DE CŒUR SURPRISE DES CINÉMAS ART ET ESSAI Centre d’art et de Culture Meudon, 12 septembre 2023, Meudon. COUP DE CŒUR SURPRISE DES CINÉMAS ART ET ESSAI Mardi 12 septembre, 20h30 Centre d’art et de Culture Cet événement consiste à proposer chaque mois aux spectateurs et aux spectatrices de nos salles, une avant-première surprise en partenariat avec l’Association française des cinémas Art et Essai. Venez découvrir avant tout le monde le film que nous vous avons choisi ! AVANT-PREMIÈRE MARDI 12 – 20H30

Centre d’art et de culture Tarif unique = 4€ pour tous ! Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Centre d'art et de Culture Adresse 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Ville Meudon

