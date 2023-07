OPPENHEIMER Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon OPPENHEIMER Centre d’art et de Culture Meudon, 7 septembre 2023, Meudon. OPPENHEIMER 7 – 9 septembre Centre d’art et de Culture Biopic de J. Robert Oppenheimer, scientifique américain, nommé comme directeur scientifique du Projet Manhattan, un programme visant à donner aux États-Unis la maîtrise de l’arme atomique lors de la Seconde Guerre mondiale. JEUDI 7 – 20H

VENDREDI 8 – 20H

SAMEDI 9 – 13H30

Centre d’art et de culture VOST Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-07T20:00:00+02:00 – 2023-09-07T23:00:00+02:00

2023-09-09T13:30:00+02:00 – 2023-09-09T16:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Centre d'art et de Culture Adresse 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Ville Meudon Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville Centre d'art et de Culture Meudon

Centre d'art et de Culture Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/