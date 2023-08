Carmen Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon Carmen Centre d’art et de Culture Meudon, 6 septembre 2023, Meudon. Carmen Mercredi 6 septembre, 20h00 Centre d’art et de Culture Carmen, une jeune mexicaine qui tente de traverser la frontière, tombe sur une patrouille américaine. Aidan, jeune ex-marine lui sauve la vie en tuant l’un des siens. A jamais liés par cette nuit tragique et désormais poursuivis par les forces de l’ordre, ils font route ensemble vers la Cité des Anges. CINÉ-RENCONTRE

En présence du réalisateur Benjamin Millepied MERCREDI 6 – 20H

2023-09-06T20:00:00+02:00 – 2023-09-06T22:00:00+02:00

