MIRACULOUS – LE FILM
6 – 10 septembre
Centre d'art et de Culture
Meudon

Ladybug va devoir unir ses forces avec Chat Noir, le charismatique justicier masqué qui n'a pas sa langue dans sa poche, pour affronter le Papillon et sa horde de super-vilains, alors que ceux-ci menacent de détruire Paris.

MERCREDI 6 – 14H30

SAMEDI 9 – 17H

DIMANCHE 10 – 14H30

2023-09-06T14:30:00+02:00 – 2023-09-06T16:10:00+02:00

