Meudon RUBY, L’ADO KRAKEN Centre d’art et de Culture Meudon, 1 septembre 2023, Meudon. RUBY, L’ADO KRAKEN 1 et 3 septembre Centre d’art et de Culture Ruby, 16 ans, est aussi maladroite qu’adorable. Elle tente désespérément de trouver sa place au lycée d’Oceanside. Mais elle ne peut pas fréquenter les élèves les plus intéressants du lycée, car sa mère qui la surprotège, lui a formellement interdit de se baigner dans l’océan. VENDREDI 1ER – 14H30

DIMANCHE 3 – 14H30

Centre d’art et de culture Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

