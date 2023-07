RENDEZ-VOUS À TOKYO Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon RENDEZ-VOUS À TOKYO Centre d’art et de Culture Meudon, 30 août 2023, Meudon. RENDEZ-VOUS À TOKYO 30 août – 2 septembre Centre d’art et de Culture Les 26 juillet se suivent et ne se ressemblent pas… C’est le jour où ils se sont rencontrés, celui où ils se sont aimés, où ils se sont séparés. Sept rendez-vous entre un couple dans le Tokyo d’aujourd’hui.

Précédé du court métrage TU VAS REVENIR ? de Léo Grandperret – 2’20 MERCREDI 30 – 16H30

VERDREDI 1er – 17H

SAMEDI 2 – 20H30

Centre d’art et de culture VOST Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-30T16:30:00+02:00 – 2023-08-30T18:25:00+02:00

