DERNIÈRE NUIT À MILAN Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon DERNIÈRE NUIT À MILAN Centre d’art et de Culture Meudon, 9 juillet 2023, Meudon. DERNIÈRE NUIT À MILAN Dimanche 9 juillet, 14h00 Centre d’art et de Culture Franco Amore porte bien son nom. Toute sa vie, il a toujours essayé d’être un honnête homme, un policier qui, en 35 ans d’une honorable carrière, n’a jamais tiré sur personne. Ce sont en effet les mots qu’il écrit pour le discours qu’il tiendra au lendemain de sa dernière nuit de service. Mais cette dernière nuit sera plus longue et plus éprouvante qu’il ne l’imagine. VENDREDI 7 – 20H30

DIMANCHE 9 – 14H

MARDI 11 – 20H30

Centre d’art et de culture – VOST Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-09T14:00:00+02:00 – 2023-07-09T16:05:00+02:00

