Meudon LA PETITE SIRÈNE Centre d’art et de Culture Meudon, 5 juillet 2023, Meudon. LA PETITE SIRÈNE 5 – 11 juillet Centre d’art et de Culture Ariel, la benjamine des filles du roi Triton, est une jeune sirène belle et fougueuse dotée d’un tempérament d’aventurière. Rebelle dans l’âme, elle n’a de cesse d’être attirée par le monde qui existe par-delà les flots. Au détour de ses escapades à la surface, elle va tomber sous le charme du prince Eric. MERCREDI 5 – 14H

Centre d'art et de culture – VF
Centre d'art et de Culture
15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon

