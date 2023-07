Cet évènement est passé Vide placard / vente affiches de cinéma Centre d’art et de culture Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon Vide placard / vente affiches de cinéma Centre d’art et de culture Meudon, 1 juillet 2023, Meudon. Vide placard / vente affiches de cinéma Samedi 1 juillet, 10h30 Centre d’art et de culture Entrée libre De 10h30 à 17h30, presque 4 000 affiches cinéma seront mises en vente au Centre d’art et de culture. Petites et grandes, films d’auteurs, grand public et même dessins animés, un large choix pour faire plaisir à tous les spectateurs!

Recevez la liste des affiches par mail à partir du jeudi 29 juin sur simple demande à l’adresse suivante :

cinema.cac@mairie-meudon.fr

Les demandes étant nombreuses, aucune réservation d’affiches ne sera possible en amont.

TARIFS

Petite affiche (40×60) = 2€

Grande affiche (120×160) = 4€ Centre d’art et de culture 15 Boulevard des Nations Unies, Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T10:30:00+02:00 – 2023-07-01T17:30:00+02:00

2023-07-01T10:30:00+02:00 – 2023-07-01T17:30:00+02:00 © Ville de Meudon Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Centre d'art et de culture Adresse 15 Boulevard des Nations Unies, Meudon Ville Meudon Departement Hauts-de-Seine Age min 1 Age max 99 Lieu Ville Centre d'art et de culture Meudon

Centre d'art et de culture Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/