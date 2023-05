LES RÉVOLTÉS DE L’ÎLE DU DIABLE Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon LES RÉVOLTÉS DE L’ÎLE DU DIABLE Centre d’art et de Culture, 30 juin 2023, Meudon. LES RÉVOLTÉS DE L’ÎLE DU DIABLE Vendredi 30 juin, 20h30 Centre d’art et de Culture CYCLE CINÉMA SCANDINAVE

Hiver norvégien, début du 20ème siècle. Dans la maison de redressement de Bastoy, un nouveau détenu pousse les autres à se révolter contre une direction autoritaire et brutale. Une violente émeute commence alors mais jusqu’où sont-ils prêts à aller ? VENDREDI 30 – 20H30

Centre d’art et de culture VOST Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-30T20:30:00+02:00 – 2023-06-30T22:25:00+02:00

2023-06-30T20:30:00+02:00 – 2023-06-30T22:25:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Centre d'art et de Culture Adresse 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Ville Meudon Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville Centre d'art et de Culture Meudon

Centre d'art et de Culture Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/

LES RÉVOLTÉS DE L’ÎLE DU DIABLE Centre d’art et de Culture 2023-06-30 was last modified: by LES RÉVOLTÉS DE L’ÎLE DU DIABLE Centre d’art et de Culture Centre d'art et de Culture 30 juin 2023 Centre d'art et de Culture Meudon

Meudon Hauts-de-Seine