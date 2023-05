L’IMPROBABLE VOYAGE D’HAROLD FRY Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon L’IMPROBABLE VOYAGE D’HAROLD FRY Centre d’art et de Culture, 28 juin 2023, Meudon. L’IMPROBABLE VOYAGE D’HAROLD FRY 28 juin – 2 juillet Centre d’art et de Culture Retraité, Harold mène une vie maussade aux côtés de sa femme. Lorsqu’il apprend que sa vieille amie est mourante, il sort de chez lui bouleversé pour lui poster une lettre mais il décide de continuer à marcher pour se rendre à son chevet. MERCREDI 28 – 17H

VENDREDI 30 – 17H

SAMEDI 1er – 20H30

DIMANCHE 2 – 17H

Centre d'art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon

2023-06-28T17:00:00+02:00 – 2023-06-28T18:50:00+02:00

