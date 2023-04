LES MAL-AIMÉS Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon LES MAL-AIMÉS Centre d’art et de Culture, 3 juin 2023, Meudon. LES MAL-AIMÉS Samedi 3 juin, 10h35 Centre d’art et de Culture CINÉ-BOUT’CHOU

Ce programme de 4 courts métrages montreavec douceur et tendresse l’univers decertains de ces « mal-aimés » auxquels les contes et légendes ou simplement les préjugés ont malheureusement donné une mauvaise réputation. SAMEDI 3

10h: atelier dessins et café pour les parents

10h35: Entrée en salle + projection

Centre d’art et de culture Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:35:00+02:00 – 2023-06-03T11:05:00+02:00

