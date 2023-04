MISSION Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

MISSION Centre d’art et de Culture, 25 mai 2023, Meudon. MISSION Jeudi 25 mai, 20h30 Centre d’art et de Culture Tarif unique = 4€ pour tous! CINÉ-CLUB«SPÉCIAL FESTIVAL DE CANNES »

Au début du 18e siècle, le frère Gabriel fonde une mission sur les terres des Indiens Guaranis. A la même époque et dans les mêmes lieux sévit Mendoza, aventurier mercenaire. Ces deux hommes vont se retrouver pour lutter contre la domination espagnole et portugaise. Palme d’or 1986 JEUDI 25

20h : verre d’accueil

20h30 : Présentation et projection

Centre d'art et de culture VOST Centre d'art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon

2023-05-25T20:30:00+02:00 – 2023-05-25T22:35:00+02:00

