LA CONFÉRENCE Centre d’art et de Culture, 17 mai 2023, Meudon. LA CONFÉRENCE 17 – 21 mai Centre d’art et de Culture Au matin du 20 janvier 1942, une quinzaine de dignitaires du IIIe Reich se retrouvent dans une villa cossue, conviés par Reinhard Heydrich à une mystérieuse conférence. Ils en découvrent le motif à la dernière minute: Ils devront s’être mis d’accord, avant midi, sur un plan d’élimination du peuple juif, appelé Solution Finale. MERCREDI 17 – 20H30

VENDREDI 19 – 17H

DIMANCHE 21 – 17H

Centre d'art et de culture VOST Centre d'art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon

2023-05-17T20:30:00+02:00 – 2023-05-17T22:20:00+02:00

2023-05-21T17:00:00+02:00 – 2023-05-21T18:50:00+02:00

