LE JEUNE IMAM Centre d’art et de Culture, 17 mai 2023, Meudon. LE JEUNE IMAM 17 – 23 mai Centre d’art et de Culture À 14 ans, Ali est un ado à la dérive. Sa mère décide de l’envoyer au village au Mali pour finir son éducation. Dix ans plus tard, Ali revient. Malgré les doutes de sa mère auprès de qui il est prêt à tout pour briller, il devient l’imam de la cité. Adulé de tous, il décide d’aider les fidèles à réaliser le rêve de tout musulman : faire le pèlerinage à la Mecque. MERCREDI 17 – 17H

JEUDI 18 – 20H30

SAMEDI 20 – 14H30

MARDI 23 – 20H30

Centre d’art et de culture Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

