LES AVENTURES DE RICKY Centre d’art et de Culture, 17 mai 2023, Meudon. LES AVENTURES DE RICKY 17 – 20 mai Centre d’art et de Culture Ricky, un jeune moineau intrépide adopté par une famille de cigognes, est embarqué dans une aventure épique au cœur de l’Afrique. Accompagné de ses fidèles amis Olga la chouette pygmée et Kiki la perruche disco, il se lance à la poursuite d’un joyau légendaire… MERCREDI 17 – 14H30

JEUDI 18 – 14H30

SAMEDI 20 – 17H

Centre d'art et de culture
15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon
Meudon 92190 Meudon-sur-Seine
Hauts-de-Seine
Île-de-France

2023-05-17T14:30:00+02:00 – 2023-05-17T15:55:00+02:00

2023-05-20T17:00:00+02:00 – 2023-05-20T18:25:00+02:00

