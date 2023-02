Le Tartuffe | Le ciel, la nuit, et la fête Centre d’art et de Culture, 11 mai 2023, Meudon.

Tarif A : de 17,50€ à 39€

De Molière | Mise en scène : Léo Cohen-Paperman

Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon-sur-Seine Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France [{“link”: “https://billetterie.meudon.fr/spectacle?id_spectacle=6043&lng=1”}]

Inspirées par le théâtre de Jean Vilar, les créations du Nouveau Théâtre Populaire se veulent résolument… populaires ! En somme, ce collectif s’attèle à créer un théâtre exigeant, accessible et divertissant.

Lors de trois soirées d’exception, cette joyeuse troupe vous invite à une folle aventure : parcourir ensemble l’œuvre de Molière autour de trois pièces emblématiques. Le ciel, la nuit et la fête est un parcours théâtral inventé autour d’une pensée commune aux esthétiques multiples. Le public pourra redécouvrir Le Tartuffe, Dom Juan et Psyché. Les trois pièces s’articulent autour du rapport de l’Homme à sa foi et à sa résonnance dans notre société contemporaine. Au fil des représentations on passe de la société normée et bouleversée par Tartuffe, faux dévos et vrai amoureux pour laisser place à Dom Juan, athée foudroyé par les enfers, au monde de Psyché où les Hommes se réconcilient par l’amour et la fête.

Conception scénographique Anne-Sophie Grac

Collaboration scénographie et accessoires Pierre Lebon

Lumière Thomas Chrétien

Costumes Zoé Lenglare et Manon Naudet

Musique Bravo Baptiste

Son Lucas Lelièvre assisté de Baudouin Rencurel

Régie générale Marco Benigno assisté de Thomas Mousseau-Fernandez

Maquillage et coiffure Pauline Bry

Collaboration artistique Lola Lucas

Administration et production Lola Lucas assistée de Hugo Réauté

Avec Marco Benigno, Pauline Bolcatto, Valentin Boraud, Julien Campani, Philippe Canales, Baptiste Chabauty, Léo Cohen-Paperman, Émilien Diard-Detœuf, Clovis Fouin, Elsa Grzeszczak, Lazare Herson-Macarel, Frédéric Jessua, Morgane Nairaud, Antoine Philippot, Loïc Riewer, Julien Romelard, Claire Sermonne, Sacha Todorov

Production : Nouveau Théâtre Populaire. Coproduction : Festival d’Avignon, Le Quai – CDN d’Angers, CDN de Tours – Théâtre Olympia, CCAS, Association des Amis du Nouveau Théâtre Populaire, Théâtre de Chartres, CENTQUATRE-PARIS, Mécènes et Loire. Avec le soutien de l’Adami. Avec le soutien des Tréteaux de France-CDN. Avec l’aide à la création de la Région Pays-de-la-Loire. Avec la participation artistique du Jeune Théâtre National



