L’ÉPOUVANTAIL Centre d’art et de Culture, 9 mai 2023, Meudon. L’ÉPOUVANTAIL Mardi 9 mai, 20h30 Centre d’art et de Culture Tarif unique = 4€ pour tous ! COUP DE CŒUR DES RESSORTIES « 100 ANS WARNER »

Interdit aux moins de 12 ans

Deux hommes se lient d’amitié en partageant le feu d’une dernière allumette sur le bord d’une autoroute. Lion compte regagner son foyer, abandonné depuis quelques années. Max, tout juste sorti de prison, rentre au pays pour y monter une station-service.

Palme d’or 1973. MARDI 9 – 20H30

Centre d’art et de culture Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-09T20:30:00+02:00 – 2023-05-09T22:15:00+02:00

