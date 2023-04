LA CHOUETTE, ENTRE VEILLE ET SOMMEIL [CINÉ-BOUT’CHOU 2-6 ans] Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

LA CHOUETTE, ENTRE VEILLE ET SOMMEIL [CINÉ-BOUT’CHOU 2-6 ans] Centre d’art et de Culture, 6 mai 2023, Meudon. LA CHOUETTE, ENTRE VEILLE ET SOMMEIL [CINÉ-BOUT’CHOU 2-6 ans] Samedi 6 mai, 10h35 Centre d’art et de Culture Laissez-vous bercer par la Chouette du cinéma qui est venue vousconter d’étonnantes histoires nous incitant tous à ne pas nous croire les plus forts ni les plus malins et à rester modestes. Ce programme de cinq courts-métrages est une invitation au vivre ensemble SAMEDI 6

10h: atelier dessins et café pour les parents

10h35 : Entrée en salle + projection

Centre d’art et de culture Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-06T10:35:00+02:00 – 2023-05-06T11:15:00+02:00

2023-05-06T10:35:00+02:00 – 2023-05-06T11:15:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Centre d'art et de Culture Adresse 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Ville Meudon Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville Centre d'art et de Culture Meudon

Centre d'art et de Culture Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/

LA CHOUETTE, ENTRE VEILLE ET SOMMEIL [CINÉ-BOUT’CHOU 2-6 ans] Centre d’art et de Culture 2023-05-06 was last modified: by LA CHOUETTE, ENTRE VEILLE ET SOMMEIL [CINÉ-BOUT’CHOU 2-6 ans] Centre d’art et de Culture Centre d'art et de Culture 6 mai 2023 Centre d'art et de culture Meudon Meudon

Meudon Hauts-de-Seine