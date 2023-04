NORMALE Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

NORMALE Centre d’art et de Culture, 4 mai 2023, Meudon. NORMALE Jeudi 4 mai, 17h00 Centre d’art et de Culture Lucie a 15 ans et gère tant bien que mal le quotidien, entre le collège et un petit boulot. Elle vit seule avec William, son père, qui, sous ses abords d’adolescent attardé, lutte contre la sclérose en plaques. L’annonce de la visite d’une assistante sociale va bousculer cet équilibre précaire. JEUDI 4 – 17H

Centre d’art et de culture – Audiodescription Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-04T17:00:00+02:00 – 2023-05-04T18:30:00+02:00

2023-05-04T17:00:00+02:00 – 2023-05-04T18:30:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Centre d'art et de Culture Adresse 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Ville Meudon Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville Centre d'art et de Culture Meudon

Centre d'art et de Culture Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/

NORMALE Centre d’art et de Culture 2023-05-04 was last modified: by NORMALE Centre d’art et de Culture Centre d'art et de Culture 4 mai 2023 Centre d'art et de culture Meudon Meudon

Meudon Hauts-de-Seine