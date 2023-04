L’ÉTABLI Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

L’ÉTABLI Centre d’art et de Culture, 3 mai 2023, Meudon. L’ÉTABLI 3 – 7 mai Centre d’art et de Culture Quelques mois après mai 68, Robert, normalien et militant d’extrêmegauche, se fait embaucher chez Citroën en tant que travailleur à la chaîne. Comme d’autres de ses camarades, il veut s’infiltrer en usine pour raviver le feu révolutionnaire… Adapté du roman éponyme MERCREDI 3 – 20H

SAMEDI 6 – 20H30

DIMANCHE 7 – 14H30

Centre d'art et de culture – Audiodescription Centre d'art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon

