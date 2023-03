SUPER MARIO BROS, LE FILM Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

SUPER MARIO BROS, LE FILM Centre d’art et de Culture, 26 avril 2023, Meudon. SUPER MARIO BROS, LE FILM 26 avril – 2 mai Centre d’art et de Culture Un plombier nommé Mario parcourt un labyrinthe souterrain avec son frère, Luigi, essayant de sauver une princesse capturée. Adaptation cinématographique du célèbre jeu vidéo. MERCREDI 26 – 14H30

VENDREDI 28 – 14H30

SAMEDI 29 – 17H

MARDI 2 – 14H30

Centre d’art et de culture Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-26T14:30:00+02:00 – 2023-04-26T16:00:00+02:00

2023-05-02T14:30:00+02:00 – 2023-05-02T16:00:00+02:00

