LE FAUCON MALTAIS Centre d’art et de Culture, 13 avril 2023, Meudon. LE FAUCON MALTAIS Jeudi 13 avril, 20h30 Centre d’art et de Culture Tarif unique = 4€ pour tous ! Une bande de malfrats est prête à tout pour s’emparer d’une statuette en or incrustée de bijoux, et le détective Sam Spade veut percer le mystère… Le film noir acquiert ses lettres de noblesse. Un des plus beaux joyaux du septième art. CINÉ-CLUB « 100 ANS WARNER » JEUDI 13

Centre d’art et de culture VOST

20h : verre d’accueil

20h30 : Présentation et projection Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-13T20:30:00+02:00 – 2023-04-13T22:10:00+02:00

