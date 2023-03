EMILY Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

EMILY Centre d’art et de Culture, 12 avril 2023, Meudon. EMILY 12 – 18 avril Centre d’art et de Culture Aussi énigmatique que provocatrice, Emily Brontë demeure l’une des autrices les plus célèbres au monde. EMILY imagine le parcours initiatique de cette jeune femme rebelle et marginale, qui la mènera à écrire son chef-d’œuvre Les Hauts de Hurlevent. MERCREDI 12 – 16H30

VENDREDI 14 – 20H30

DIMANCHE 16 – 16H30

MARDI 18 – 20H

Centre d'art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon

