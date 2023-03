TITINA Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

TITINA Centre d’art et de Culture, 12 avril 2023, Meudon. TITINA 12 et 15 avril Centre d’art et de Culture Umberto Nobile vit paisiblement à Rome avec son adorable chien Titina, jusqu’au jour où le célèbre explorateur Roald Amundsen lui demande de concevoir le dirigeable qui lui permettra de conquérir le pôle Nord. L’histoire vraie d’une expédition historique, vue à travers les yeux de Titina… MERCREDI 12 – 14H30

SAMEDI 15 – 17H

Centre d’art et de culture AD Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-12T14:30:00+02:00 – 2023-04-12T16:00:00+02:00

2023-04-15T17:00:00+02:00 – 2023-04-15T18:30:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Centre d'art et de Culture Adresse 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Ville Meudon Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville Centre d'art et de Culture Meudon

Évènements liés

Centre d'art et de Culture Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/

TITINA Centre d’art et de Culture 2023-04-12 was last modified: by TITINA Centre d’art et de Culture Centre d'art et de Culture 12 avril 2023 Centre d'art et de culture Meudon Meudon

Meudon Hauts-de-Seine