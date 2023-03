THE WHALE Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

THE WHALE Centre d’art et de Culture, 7 avril 2023, Meudon. THE WHALE 7 – 9 avril Centre d’art et de Culture Dans une ville de l’Idaho, Charlie, professeur d’anglais, en obésité morbide, se cache reclus dans son appartement et mange en espérant en mourir. Il cherche désespérément à renouer avec sa fille adolescente pour une ultime chance de rédemption. Trois Oscars dont meilleur acteur. OSCARS 2023

VENDREDI 7 – 17H

SAMEDI 8 – 20H30

DIMANCHE 9 – 17H

Centre d’art et de culture VOST Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-07T17:00:00+02:00 – 2023-04-07T19:00:00+02:00

2023-04-09T17:00:00+02:00 – 2023-04-09T19:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Centre d'art et de Culture Adresse 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Ville Meudon Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville Centre d'art et de Culture Meudon

Évènements liés

Centre d'art et de Culture Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/

THE WHALE Centre d’art et de Culture 2023-04-07 was last modified: by THE WHALE Centre d’art et de Culture Centre d'art et de Culture 7 avril 2023 Centre d'art et de culture Meudon Meudon

Meudon Hauts-de-Seine