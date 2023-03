Soirée caritative en soutien aux populations d’Arménie et d’Artsakh Centre d’art et de culture Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Soirée caritative en soutien aux populations d’Arménie et d’Artsakh Centre d’art et de culture, 6 avril 2023, Meudon. Soirée caritative en soutien aux populations d’Arménie et d’Artsakh Jeudi 6 avril, 20h30 Centre d’art et de culture Entrée : 30 € Danse et musique avec l’aimable participation de Navasart du quartet Romane (jazz manouche) et en présence de Serge Avedikian, comédien et réalisateur français.

Spectacle suivi d’un cocktail.

Les recettes sont intégralement reversées à l’association HAY MED, dont l’activité est de venir en aide en matériels et médicaments aux populations en souffrance, de créer des centres médicaux ; d’aider les écoles arméniennes. Les dons donnent droit à un reçu CERFA sur simple demande et une déduction fiscale.

Réservation UNIQUEMENT par téléphone auprès de l’organisateur : 06 26 24 06 08 ou 06 71 22 11 51 Centre d’art et de culture 15 Boulevard des Nations Unies, Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 26 24 06 08 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 71 22 11 51 »}] [{« link »: « https://issy.assolib.fr/association/61b74d679f95f40011d4f929/hay-med/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-06T20:30:00+02:00 – 2023-04-06T23:00:00+02:00

