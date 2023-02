THE FATHER Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

THE FATHER Centre d’art et de Culture, 2 avril 2023, Meudon. THE FATHER Dimanche 2 avril, 14h30 Centre d’art et de Culture

Collation offerte aux spectateurs assistant aux 2 séances de l’après-midi.

Drame de Florian Zeller Avec Anthony Hopkins… Grande-Bretagne – 2021 – 1H38 Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon-sur-Seine Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France L’histoire d’un homme de 81 ans, Anthony, dont la réalité se brise peu à peu sous nos yeux. Mais c’est aussi l’histoire d’Anne, sa fille, qui tente de l’accompagner dans un labyrinthe de questions sans réponses.

Lauréat de 7 prix dont 2 Oscars et 1 César FOCUS FLORIAN ZELLER DIMANCHE 2 – 14H30

Centre d’art et de culture VOST

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-02T14:30:00+02:00

2023-04-02T15:40:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Centre d'art et de Culture Adresse 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon-sur-Seine Ville Meudon lieuville Centre d'art et de Culture Meudon Departement Hauts-de-Seine

Centre d'art et de Culture Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/

THE FATHER Centre d’art et de Culture 2023-04-02 was last modified: by THE FATHER Centre d’art et de Culture Centre d'art et de Culture 2 avril 2023 Centre d'art et de culture Meudon Meudon

Meudon Hauts-de-Seine