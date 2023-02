Vernissage | Excavations mentales – Archéologie du futur Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Par Mauricio Silva Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon-sur-Seine Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France L’artiste présente une rétrospective d’œuvres réalisées à Meudon mêlant vidéos, peintures, céramiques, objets, gravures et livres d’artiste. Mauricio Silva entretient une relation forte avec l’art brut, l’art rupestre et l’art populaire du Nordeste du Brésil, sa région natale. Il commence sa production artistique il y plus de 40 ans à Recife au Brésil, et s’expose en Amérique du Sud, aux Etats-Unis puis en Europe. L’artiste développe un vocabulaire coloré, primitif et foisonnant, constitué d’objets divers et recyclés, qu’il redéfinit parfois. Son travail se caractérise par la diversité des techniques qu’il explore et les matériaux empruntés à la vie quotidienne que l’artiste réutilise : tickets de métro, thé infusé, tissus. Pour son exposition au Centre d’art, Mauricio Silva présente trois séries d’œuvres , « Suite pistache », « Instruments dans le paysage », « Aller et retour » ainsi qu’un road-movie engagé « Nova Bandeira », qui révèle une autre facette de cet artiste pluridisciplinaire. Le parcours se poursuit dans le hall avec l’installation « Archéologie du futur », sous la forme d’une fouille, sont exposées des pièces en céramique telles que des pelles, des haches et des têtes sculptées.

