UN HOMME HEUREUX Centre d’art et de Culture, 24 mars 2023, Meudon. UN HOMME HEUREUX Vendredi 24 mars, 17h00 Centre d’art et de Culture Comédie de Tristan de Séguéla Avec Fabrice Luchini… France – 2023 – 1H29 – Audiodescription Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon-sur-Seine Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France Alors que Jean, maire très conservateur d’une petite ville du Nord, est en campagne pour sa réélection, Edith, sa femme depuis quarante ans, lui annonce une nouvelle qu’elle ne peut plus taire… Au plus profond de son être, elle est – et a toujours été – un homme. VENDREDI 24 – 17H

