THE FABELMANS 22 – 26 mars Centre d'art et de Culture Biopic de Steven Spielberg Avec Gabriel Labelle… États-Unis – 2023 – 2H31 – VOST Centre d'art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Passionné de cinéma, Sammy Fabelman passe son temps à filmer sa famille. S'il est encouragé dans cette voie par sa mère, dotée d'un tempérament artistique, son père, scientifique accompli, considère que sa passion est surtout un passe-temps. Une plongée dans l'histoire familiale du cinéaste qui a façonné sa vie personnelle et professionnelle MERCREDI 22 – 16H30

VENDREDI 24 – 20H

DIMANCHE 26 – 17H

Centre d’art et de culture VOST

2023-03-22T16:30:00+01:00

2023-03-26T19:30:00+02:00

