PATTIE ET LA COLÈRE DE POSÉIDON Centre d’art et de Culture, 22 mars 2023, Meudon. PATTIE ET LA COLÈRE DE POSÉIDON Mercredi 22 mars, 14h30 Centre d’art et de Culture Animation – France – 2023 – 1H36 – +5/6 ANS Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon-sur-Seine Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France La vie s’écoule paisiblement à Yolcos, belle et prospère ville portuaire de la Grèce antique, lorsque la population est menacée par la colère de Poséidon. Une jeune souris aventurière et le chat qui l’a adoptée vont alors aider à son insu le vieux Jason et ses Argonautes dans leur quête pour sauver la cité. MERCREDI 22 – 14H30

2023-03-22T14:30:00+01:00

2023-03-22T16:05:00+01:00

