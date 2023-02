LE RETOUR DES HIRONDELLES Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

LE RETOUR DES HIRONDELLES Centre d’art et de Culture, 20 mars 2023, Meudon. LE RETOUR DES HIRONDELLES 20 et 26 mars Centre d’art et de Culture Drame de Li Ruijun Avec Wu Renlin… Chine – 2023 – 2H13 – VOST Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon-sur-Seine Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France C’est l’histoire d’un mariage arrangé, entre deux êtres méprisés par leurs familles. Entre eux, la timidité fait place à l’affection. Autour d’eux, la vie rurale se désagrège…

Sélection / Berlinale 2022 MERCREDI 22 – 20H

DIMANCHE 26 – 14H

Centre d’art et de culture VOST

