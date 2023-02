LA FEMME DE TCHAÏKOVSKI Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

LA FEMME DE TCHAÏKOVSKI Centre d’art et de Culture, 15 mars 2023, Meudon. LA FEMME DE TCHAÏKOVSKI 15 et 18 mars Centre d’art et de Culture Drame / Biopic de Kirill Serebrennikov Avec odin Lund Biron… Russie – 2023 – 2H23 – Vost Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon-sur-Seine Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France Russie, 19ème siècle. Antonina Miliukova, jeune femme aisée et apprentie pianiste, épouse le compositeur Piotr Tchaïkovski. Mais l’amour qu’elle lui porte n’est pas réciproque et la jeune femme est violemment rejetée. Consumée par ses sentiments, Antonina accepte de tout endurer pour rester auprès de lui. Sélection / Festival de Cannes 2022 MERCREDI 15 – 14H

MERCREDI 15 – 20H

SAMEDI 18 – 20H

