POUR LA FRANCE Centre d’art et de Culture, 11 mars 2023, Meudon. POUR LA FRANCE 11 – 14 mars Centre d’art et de Culture Drame de Rachid Hami Avec Karim Leklou… France – 2023 – 1H53 – Audiodescription Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon-sur-Seine Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France Lors d’un rituel d’intégration dans la prestigieuse École Militaire de Saint-Cyr, Aïssa, 23 ans, perd la vie. Face à une Armée qui peine à reconnaître ses responsabilités, Ismaël, son frère, se lance dans une bataille pour la vérité. Son enquête sur le parcours de son cadet va faire ressurgir ses souvenirs, de leur enfance à Alger aux derniers moments ensemble à Taipei. SAMEDI 11 – 17H

DIMANCHE 12 – 14H

MARDI 14 – 20H30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-11T17:00:00+01:00

2023-03-14T22:25:00+01:00

