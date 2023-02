PERDU ? RETROUVÉ ! Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

PERDU ? RETROUVÉ ! Centre d’art et de Culture, 11 mars 2023, Meudon. PERDU ? RETROUVÉ ! Samedi 11 mars, 10h35 Centre d’art et de Culture Animation – 2010 – 0H41 Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon-sur-Seine Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France Par un matin d’automne dans une petite ville du bord de mer, la sonnette retentit chez un jeune garçon. Derrière la porte se trouve un pingouin! Après de multiples tentatives pour se débarrasser de ce visiteur inattendu, le garçon décide finalement de le ramener chez lui… au Pôle Sud!

Une histoire d’amitié chavirante précédée de 2 courts-métrages. CINÉ-BOUT’CHOU (Pour les 2-6 ans) SAMEDI 11

Centre d’art et de culture

10h : atelier dessins et café pour les parents

10h35 : Entrée en salle + projection

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-11T10:35:00+01:00

2023-03-11T11:00:00+01:00

