GHOST DOG : LA VOIE DU SAMOURAÏ Centre d’art et de Culture, 10 mars 2023, Meudon. GHOST DOG : LA VOIE DU SAMOURAÏ Vendredi 10 mars, 20h00 Centre d’art et de Culture Drame / Policier de Jim Jarmusch Avec Forest Whitaker… Etats-Unis – 1999 – 1H56 – Vost Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon-sur-Seine Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France Ghost Dog vit au-dessus du monde, au milieu d’une volée d’oiseaux, sur le toit d’un immeuble. Guidé par les mots d’un ancien texte samouraï, il est un tueur professionnel qui se fond dans la nuit sans qu’on le remarque. Quand son code moral est trahi par une famille mafieuse qui l’emploie, il réagit strictement selon la Voie du Samouraï. COUP DE CŒUR DES RESSORTIES VENDREDI 10 – 20H30

2023-03-10T20:00:00+01:00

2023-03-10T21:55:00+01:00

