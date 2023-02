EMMETT TILL Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

EMMETT TILL Centre d’art et de Culture, 10 mars 2023, Meudon. EMMETT TILL 10 – 12 mars Centre d’art et de Culture Biopic de Chinoye Chukwu Avec Danielle Deadwyler … États-Unis – 2023 – 2H10 – vost Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon-sur-Seine Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France Veuve élevant seule son fils de 14 ans, Mamie Till-Mobley est l’unique femme noire travaillant pour la US Air Force à Chicago. Quand Emmett est assassiné parce qu’il aurait sifflé une femme blanche dans le Mississippi de 1955, Mamie bouscule les consciences en insistant, lors des obsèques, pour que le cercueil de son fils reste ouvert.

D’après une histoire vraie. VENDREDI 10 – 16H30

SAMEDI 11 – 14H

SAMEDI 11 – 20H

DIMANCHE 12 – 16H30

Centre d’art et de culture VOST

