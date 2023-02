LA NUIT DU 12 Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

LA NUIT DU 12 Centre d’art et de Culture, 5 mars 2023, Meudon. LA NUIT DU 12 Dimanche 5 mars, 17h00 Centre d’art et de Culture Policier de Dominik Moll Avec Bouli Lanners… France – 2022 – 1H54 Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon-sur-Seine Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France À la PJ chaque enquêteur tombe un jour ou l’autre sur un crime qu’il n’arrive pas à résoudre et qui le hante. Pour Yohan c’est le meurtre de Clara. Les interrogatoires se succèdent, les suspects ne manquent pas, et les doutes de Yohan ne cessent de grandir. Une seule chose est certaine, le crime a eu lieu la nuit du 12. REPRISE CÉSARS 2023

(Re)découvrez les 6 films nommés dans les catégories Meilleur film et/ou Meilleure réalisation. DIMANCHE 5 – 17h

Centre d’art et de culture

