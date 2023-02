LE PIRE VOISIN AU MONDE Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

LE PIRE VOISIN AU MONDE Centre d’art et de Culture, 2 mars 2023, Meudon. LE PIRE VOISIN AU MONDE 2 et 4 mars Centre d’art et de Culture Comédie dramatique de Marc Foster Avec Tom Hanks… États-Unis – 2023 – 2H07 – vost Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon-sur-Seine Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France Otto, vieux bougon, n’a plus aucune raison de vivre depuis la mort de sa femme. Alors qu’il s’apprête à en finir, il est dérangé dans ses plans par une famille, jeune et pleine d’énergie, qui s’installe dans la maison voisine : il fait alors la connaissance de Marisol, douée d’un sacré sens de la répartie, et comprend qu’il a trouvé une adversaire à sa hauteur ! VENDREDI 3 – 20H30

SAMEDI 4 – 14H

Centre d’art et de culture VOST

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-02T20:30:00+01:00

2023-03-04T16:05:00+01:00

